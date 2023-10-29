Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, чем рискует Евросоюз в случае конфискации российских зарубежных активов.
Володин обратил внимание, что в ЕС наступил раскол в вопросе выделения денег Украине.
Он отметил, что это спровоцировало разговоры "о воровстве замороженных средств нашей страны".
"Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа", — объяснил Володин.
Спикер Госдумы подчеркнул, что Россия сможет конфисковать "активы, принадлежащие недружественным странам", которые превосходят замороженные на территории ЕС средства.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, что в России находится 300 млрд долларов иностранного капитала.
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