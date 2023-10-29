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Спикер Госдумы Володин пригрозил "симметричным ответом" при конфискации ЕС замороженных активов РФ

0:49
Общество

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, чем рискует Евросоюз в случае конфискации российских зарубежных активов.

Спикер Госдумы Володин пригрозил "симметричным ответом" при конфискации ЕС замороженных активов РФ
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Володин обратил внимание, что в ЕС наступил раскол в вопросе выделения денег Украине.

Он отметил, что это спровоцировало разговоры "о воровстве замороженных средств нашей страны".

"Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа", — объяснил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что Россия сможет конфисковать "активы, принадлежащие недружественным странам", которые превосходят замороженные на территории ЕС средства.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, что в России находится 300 млрд долларов иностранного капитала.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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