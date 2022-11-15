Медведев пригрозил ООН: У нас в стране 300 млрд долларов иностранного капитала

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил заморозкой иностранных средств, находящихся в РФ, в ответ на "воровство российских активов".

Экс-президент России назвал решение Генассамблеи ООН о необходимости компенсировать Украине нанесённый в ходе СВО ущерб "высосанным вражескими странами из известного места".

"Если будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора. Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств", — написал Медведев в своём микроблоге.

Он отметил, что Россия располагает более чем на 300 млрд долларов иностранного капитала.

"Достаточно, чтобы компенсировать украденное у России", — объяснил политик.

Ранее Дмитрий Медведев назвал резолюции ООН по возмещению ущерба Украине основой для воровства.