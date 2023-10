Your browser does not support the audio element.

Центральный банк России внесёт изменения в дизайн 1000-рублевой купюры в 2024 году, сообщила глава банка Эльвира Набиуллина 27 октября. Набиуллина отметила, что обновление купюры коснется только ее оборотной стороны, в то время как лицевая сторона останется без изменений.

Фото: Openverse by The Council of Federation is licensed under CC BY-NC-SA 2.0