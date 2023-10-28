Набиуллина: новый дизайн купюры в 1000 рублей представят в 2024 году

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Центральный банк России внесёт изменения в дизайн 1000-рублевой купюры в 2024 году, сообщила глава банка Эльвира Набиуллина 27 октября. Набиуллина отметила, что обновление купюры коснется только ее оборотной стороны, в то время как лицевая сторона останется без изменений.

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Она также подчеркнула желание банка внести улучшения в процесс обсуждения дизайна купюр. Планируется расширить участие экспертных групп и более открыто обсудить возможные дизайнерские решения, сообщают "Известия".

Недавно Банк России и Гознак представили обновлённые версии 1000- и 5000-рублевых банкнот. После презентации, Центробанк принял решение доработать дизайн 1000-рублевой банкноты, и выпуск купюры был временно приостановлен.

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Банк России представил дизайн обновлённых банкнот 1000 и 5000 рублей