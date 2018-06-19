10 "морских" мест, где можно недорого отдохнуть в июле

Дешевле всего для россиян обойдется отдых в Сочи, отмечает Ассоциация туроператоров, проанализировавшая стоимость пакетных туров с вылетом из Москвы. Аналитиков интересовали поездки с 6 по 12 июля.

Фото: Pravda.Ru

За отдых в Сочи в это время придется отдать на 5 000 больше, чем в предыдущем месяце, — 22 600. На втором месте побережье Крыма, стоит отметить, что на этом курорте отдых стал дешевле (сравнение с концом июня). За одну неделю крымских каникул придется отдать 23 600.

Замыкают тройку заграничные пляжи Болгарии. Поездки туда "опустились" на 10 000, что и позволило им "обойти" Анапу (30 700), ставшую дороже на 8 000 и оказавшуюся на четвертом месте.

Далее следует Греция, неделя на родине демократии и западной философии обойдется в 35 150, ценник, если сравнивать с концом июня, "подскочил" на 20 000. Однако это путешествие обойдется дешевле "опустившейся" на 9 000 Турции — 39 800 и Кипра — 45 185 рублей. Последний решил убавить "аппетит" и запросил за недельные каникулы на 15 000 меньше.

На следующем месте оказалась Черногория, она также "убавила" цену (на 5 000). Сейчас желающим побывать на Балканах придется отдать 46 600 рублей. А вот "несезонный" Таиланд решил подзаработать и увеличил стоимость поездки в два раза — до 60 925.

Замыкает список Тунис — 66 400. Символическая "скидка" в 1 500 не помогла ему подняться выше.

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