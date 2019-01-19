Владимир Путин возглавил рейтинг доверия населения политикам

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел любопытное исследование и выяснил, каким политикам страны доверяют граждане Российской Федерации больше всего.

Социологи отмечают, что на первом месте для россиян, как этого и стоило ожидать, действующий президент Российской Федерации Владимир Путин. Именно он возглавляет рейтинг доверия политикам. Так, больше трети — 33,4 % — опрошенных заявили экспертам, что доверяют Владимиру Путину. Примечательно, что почти в два раза больше — 62,1 % — респондентов всецело и полностью одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента страны.

Второе место рейтинга доверия россиян политикам занимает глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Примечательно, что хоть российскому министру обороны в почетном списке досталось серебро, до первого места ему очень далеко. Так, отмечают специалисты ВЦИОМа, Сергею Шойгу доверяют лишь 13,7 % опрошенных.

Замыкает первую тройку рейтинга глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. 9,3 % россиян признались, что глава российского дипломатического ведомства пользуется их доверием.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению американских средств массовой информации, российская молодежь крайне недовольна состоянием политической системы в России. Но, однако, удивляются эксперты из США, молодые люди выступают против радикальных и революционных действий.

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