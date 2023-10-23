Депутат от КПРФ Коломейцев заявил, что власть в России захватили состарившиеся либералы

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На пленуме ЦК КПРФ первый зампред фракции в Госдуме Николай Коломейцев пожаловался на пожилых либералов, которые не дают продохнуть молодым коммунистам.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Он отметил, что дорогу представителям КПРФ не дают "состарившиеся либералы гайдаровско-чубайсовского разлива".

Он заявил, что коммунистам трудно бороться с "обиженным на КПРФ" Сергеем Кириенко.

В число либералов он записал Татьяну Голикову, Антона Силуанова, Германа Грефа.

Ранее Николай Коломейцев обвинил чиновников в низких доходах граждан РФ.

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