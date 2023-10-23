На пленуме ЦК КПРФ первый зампред фракции в Госдуме Николай Коломейцев пожаловался на пожилых либералов, которые не дают продохнуть молодым коммунистам.
Он отметил, что дорогу представителям КПРФ не дают "состарившиеся либералы гайдаровско-чубайсовского разлива".
Он заявил, что коммунистам трудно бороться с "обиженным на КПРФ" Сергеем Кириенко.
В число либералов он записал Татьяну Голикову, Антона Силуанова, Германа Грефа.
Ранее Николай Коломейцев обвинил чиновников в низких доходах граждан РФ.
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