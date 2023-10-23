Жители Оренбурга возмутились снятием баннера с Юрием Шатуновым за неуплату аренды

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители поселка Акбулак в Оренбургской области высказали недовольство в связи с снятием билборда, на котором был изображён певец Юрий Шатунов. Как стало известно, баннер убрали из-за невнесения арендной платы, сообщает "Подъем".

Фото: Личный аккаунт Юрия Шатунова в Instagram

Местные жители рассматривают этот шаг как неуважение к памяти известного солиста "Ласкового мая". В знак протеста они направили жалобу главе района. Если билборд не вернут, активисты грозятся написать письмо телеведущему Андрею Малахову, чтобы привлечь внимание общественности к этой ситуации.

Однако официальные представители Акбулакского района выразили недоумение в отношении снятия баннера. По их сведениям, он висит на месте и будет находиться там до тех пор, пока не порвётся. Неуплата не зафиксирована. В Эти сведения подтверждены в администрации посёлкового совета.

Шатунов вырос в детском доме этого района и начал свою творческую карьеру здесь. Певец скончался в возрасте 48 лет после тяжёлого инфаркта.

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