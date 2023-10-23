Вдова Юрия Шатунова появилась на концерте памяти певца с манекенщиком из Германии Джулианом Шалком

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

17 октября в Crocus City Hall в Москве состоялся концерт под названием "Здесь был Юра!", который посетили вдова артиста Юрия Шатунова Светлана и их совместные дети.

Фото: "Юрий Шатунов" by Aleksandr Osipov is licensed under CC BY-SA 2.0.

Журналисты обратили внимание на присутствие на мероприятии мужчины, который не является членом семьи певца. Им оказался немецкий манекенщик Джулиан Шалк, который снялся в клипе Шатунова "А лето цвета неба".

В Германии мужчина пользуется популярностью и является весьма востребованным. После завершения концерта он провёл время, общаясь со зрителями и подписывая автографы, сообщает "Русская теленеделя".

Ранее сообщалось, что вдова Шатунова не вышла к зрителям на концерте из-за нехватки смелости.

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Дети Шатунова