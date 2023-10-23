17 октября в Crocus City Hall в Москве состоялся концерт под названием "Здесь был Юра!", который посетили вдова артиста Юрия Шатунова Светлана и их совместные дети.
Журналисты обратили внимание на присутствие на мероприятии мужчины, который не является членом семьи певца. Им оказался немецкий манекенщик Джулиан Шалк, который снялся в клипе Шатунова "А лето цвета неба".
В Германии мужчина пользуется популярностью и является весьма востребованным. После завершения концерта он провёл время, общаясь со зрителями и подписывая автографы, сообщает "Русская теленеделя".
Ранее сообщалось, что вдова Шатунова не вышла к зрителям на концерте из-за нехватки смелости.
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