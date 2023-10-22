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Вдова Юрия Шатунова рассказала, что у неё не хватило решимости выйти к зрителям на концерте памяти певца

1:11
Шоу-бизнес

Вдова Юрия Шатунова Светлана призналась, что не смогла найти в себе смелости выйти перед зрителями на вечере памяти певца, посвящённом его 50-летнему юбилею, даже несмотря на то, что она подготовила речь для этого случая.

Вдова Юрия Шатунова рассказала, что у неё не хватило решимости выйти к зрителям на концерте памяти певца
Фото: Личный аккаунт Юрия Шатунова в Instagram

Концерт прошёл 17 октября в CROCUS CITY HALL в Москве. На нём выступили дети легендарного музыканта — дочь Эстелла и сын Дэннис, а также многочисленные поклонники артиста.

В чате официального Telegram-канала Юрия Шатунова Светлана поделилась своими впечатлениями.

"Все мы находимся под огромным впечатлением от концерта, эмоции переполняют! К сожалению, я не решилась выйти и сказать это всё со сцены, хоть у меня и была подготовленная речь. Надеюсь на ваше понимание и окончание пересудов по этому поводу", — призналась вдова певца.

Женщина также выразила благодарность всем артистам, участвовавшим в концерте, и зрителям, прибывшим со всех уголков России, чтобы почтить память её мужа. Она подчеркнула, что на мероприятии царила "незабываемая, невероятная атмосфера".

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Дети Шатунова поют
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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