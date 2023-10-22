Вдова Юрия Шатунова Светлана призналась, что не смогла найти в себе смелости выйти перед зрителями на вечере памяти певца, посвящённом его 50-летнему юбилею, даже несмотря на то, что она подготовила речь для этого случая.
Концерт прошёл 17 октября в CROCUS CITY HALL в Москве. На нём выступили дети легендарного музыканта — дочь Эстелла и сын Дэннис, а также многочисленные поклонники артиста.
В чате официального Telegram-канала Юрия Шатунова Светлана поделилась своими впечатлениями.
"Все мы находимся под огромным впечатлением от концерта, эмоции переполняют! К сожалению, я не решилась выйти и сказать это всё со сцены, хоть у меня и была подготовленная речь. Надеюсь на ваше понимание и окончание пересудов по этому поводу", — призналась вдова певца.
Женщина также выразила благодарность всем артистам, участвовавшим в концерте, и зрителям, прибывшим со всех уголков России, чтобы почтить память её мужа. Она подчеркнула, что на мероприятии царила "незабываемая, невероятная атмосфера".
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