Вдова и дети Юрия Шатунова присутствовали на трибьют-концерте "Здесь был Юра!" в московском Crocus City Hall. Эту информацию сообщило издание StarHit.
Шоу было организовано в честь 50-летия, которое артист мог бы отметить в этом году. На сцене выступили известные исполнители, включая Ларису Долину, Алсу, Сергея Жукова, Ольгу Серябкину, Сосо Павлиашвили, Клаву Коку, Артура Пирожкова, Дмитрия Маликова, MIA BOYKA, Татьяну Буланову и многих других.
Ведущими мероприятия стали Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева, которые заметили вдову и детей Шатунова в зале. После этого поклонники стали подходить к женщине, чтобы вручить ей цветы. Сама Светлана отказалась давать комментарии журналистам и выбрала место не в первом ряду. Вместе с наследниками артиста она улыбалась, слушая песни своего покойного мужа, и аплодировала громко.
Композицию "Седая ночь" исполнили трижды: первый раз её спел хор Игоря Крутого, второй раз — Shaman, как было анонсировано несколько дней назад. А третий раз — дочь Шатунова, которая закрыла концерт, получив белые розы от других выступающих артистов.
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