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Продюсер Андрей Разин заявил, что на группе "Ласковый май" есть проклятие

2:00
Шоу-бизнес

Совсем недавно исполнилось 50 лет со дня рождения популярного артиста и солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Его фанаты по-прежнему не могут поверить в его уход и регулярно посещают могилу артиста.

Продюсер Андрей Разин заявил, что на группе "Ласковый май" есть проклятие
Фото: Личный аккаунт Юрия Шатунова в Instagram

После 137 дней после смерти Шатунова ушёл из жизни основатель группы и автор множества популярных песен Сергей Кузнецов. Это вызвало обсуждения среди поклонников, и многие начали говорить о "проклятии" группы и обвинять Андрея Разина во всех бедах, связанных с коллективом. О том, существует ли действительно какое-то проклятие, обсуждали в программе "Малахов" на канале "Россия."

В честь 50-летия Шатунова, которое могло бы состояться в 2023 году, 17 октября в Москве запланировали концерт. Однако продюсер группы Андрей Разин начал давить на участников этого мероприятия. Вследствие этого фанаты стали убеждены, что коллектив подвергся какому-то "проклятию."

"Обратимся к фактам. Юра Шатунов судился с Разиным — что дальше? Я сам себя боюсь. Все эти жертвы, о которых я предупреждал. Они меня не послушали, и все померли. И умирают в нервных судорогах. Я только боюсь за этот концерт, что проклял их, теперь боюсь за них. Вот как начнут мереть как мухи", — высказался Разин.

Некогда участник группы "Ласковый май" Андрей Шишкин заявил, что он не боится никаких "проклятий," которые Разин мог наслать.

Журналист Антон Коробков-Землянский считает, что Разин виноват в ранней кончине Шатунова, передаёт Smotrim.ru.

"В 49 лет умереть от проблем с сердцем с нашей медициной невозможно. Очевидно, что все эти суды и нервотрепки доканали, просто убили Шатунова", — заявил он.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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