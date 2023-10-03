Продюсер Разин пообещал тяжёлую судьбу артистам, участвующим в концерте памяти Шатунова

1:02 Your browser does not support the audio element. Культура

Продюсер Андрей Разин пообещал тяжёлую судьбу артистам, которые участвуют в концерте памяти Юрия Шатунова. Событие, приуроченное к 50-летию певца и запланированное на 17 октября в Москве, соберёт на одной сцене множество российских знаменитостей.

Фото: Личный аккаунт Юрия Шатунова в Instagram

Тем не менее Разин утверждает, что не следует участвовать в этом мероприятии. Продюсер "Ласкового мая" выразил угрозы в адрес артистов, которые планируют отдать дань уважения памяти Шатунова.

"Я буду молиться на то, чтобы все, кто выйдут на эту сцену, их ждёт судьба смерти и болезни. Это не шутка, это серьёзно. Я знаю, что я говорю. Все, кто идут против меня, потом очень жалеют об этом", — сказал Разин.

Согласно информации, в мероприятии памяти Шатунова планируют участвовать такие артисты, как Татьяна Буланова, Сергей Жуков, Клава Кока, Shaman, Люся Чеботина, Лариса Долина и многие другие.