Продюсер Андрей Разин пообещал тяжёлую судьбу артистам, которые участвуют в концерте памяти Юрия Шатунова. Событие, приуроченное к 50-летию певца и запланированное на 17 октября в Москве, соберёт на одной сцене множество российских знаменитостей.
Тем не менее Разин утверждает, что не следует участвовать в этом мероприятии. Продюсер "Ласкового мая" выразил угрозы в адрес артистов, которые планируют отдать дань уважения памяти Шатунова.
"Я буду молиться на то, чтобы все, кто выйдут на эту сцену, их ждёт судьба смерти и болезни. Это не шутка, это серьёзно. Я знаю, что я говорю. Все, кто идут против меня, потом очень жалеют об этом", — сказал Разин.
Согласно информации, в мероприятии памяти Шатунова планируют участвовать такие артисты, как Татьяна Буланова, Сергей Жуков, Клава Кока, Shaman, Люся Чеботина, Лариса Долина и многие другие.
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