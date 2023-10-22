Марков заявил, что уволенного Сатановского вернут на программу Соловьёва за верность "главе клана"

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков рассказал, как застенчивый академический эксперт Евгений Становский превратился в передаче Владимира Соловьёва в "вестника апокалипсиса".

Фото: ВК-аккаунт Сатановского

Марков объяснил, что Сатановский стал циничным "до намёков на сатанизм", так как ему придумали такой экранный имидж.

Он отметил, что популярность и "гонорары рекой" создали для Сатановского "иллюзию непогрешимости".

"Пулу неприкасаемых можно всё. Главное — лояльность лично Владимиру Соловьеву", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Политолог заверил, что с Сатановским всё будет нормально, так как он "сохранил личную максимальную лояльность главе клана".

"Поэтому через какое-то время глава клана тихо вернёт Евгения Сатановского на экраны", — выразил своё мнение политический эксперт.

Ранее сообщалось, что Евгений Сатановский обвинил официального представителя главы МИД РФ Марию Захарову в пристрастии к спиртным напиткам.

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