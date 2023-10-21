Политолог Сергей Марков высказался об увольнении эксперта пула Владимира Соловьёва Евгения Сатановского, который обвинил Марию Захарову в алкоголизме.
Марков заверил, что обвинения в адрес официального представителя МИД Марии Захаровой не имеют ничего общего с реальностью.
Он отметил, что Сатановский произнёс свои оскорбительные слова в эфире израильского ТВ.
Политолог увидел в том, что представители двух диаспоральных народов обсуждают политику великой России, "этнический перекос".
"И смех и грех. В том смысле, что это повод для шуток. Ну и ненормально это", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
Марков считает, что скандалы продолжатся, так как отношения России с Израилем и с Арменией портятся.
"Многим экспертам Соловьёва не удаётся балансировка — Россия или их этническая идентичность? Вот Сатановский сорвался", — выразил своё мнение политолог.
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Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.