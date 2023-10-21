Марков об увольнении Соловьёвым Сатановского: "И смех и грех"

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков высказался об увольнении эксперта пула Владимира Соловьёва Евгения Сатановского, который обвинил Марию Захарову в алкоголизме.

Фото: ВК-аккаунт Сатановского

Марков заверил, что обвинения в адрес официального представителя МИД Марии Захаровой не имеют ничего общего с реальностью.

Он отметил, что Сатановский произнёс свои оскорбительные слова в эфире израильского ТВ.

Политолог увидел в том, что представители двух диаспоральных народов обсуждают политику великой России, "этнический перекос".

"И смех и грех. В том смысле, что это повод для шуток. Ну и ненормально это", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Марков считает, что скандалы продолжатся, так как отношения России с Израилем и с Арменией портятся.

"Многим экспертам Соловьёва не удаётся балансировка — Россия или их этническая идентичность? Вот Сатановский сорвался", — выразил своё мнение политолог.

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