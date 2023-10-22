Территорию Красной площади в Москве заблокировали: пригонят танки

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве сотрудники силовых структур заблокировали Красную площадь. Помимо этого, движение на Васильевском спуске приостановлено. Об этом сообщили в субботу 21 октября на информационном портале MSK1. RU.

Фото: wikimedia.org

В течение дня на Красной площади было установлено металлическое ограждение и усилены меры безопасности. На главной площади страны заметили представителей спецслужб, а также автотранспорт полиции и сотрудников Росгвардии.

Один из сотрудников безопасности пояснил корреспонденту издания, что это перекрытие связано с подготовкой к памятным мероприятиям по случаю годовщины военного парада в Москве 7 ноября 1941 года.

"Сюда пригонят самолёты и танки Великой Отечественной войны. Вход будет по проходкам, приходите, смотрите", — приводит издание слова охранника.

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