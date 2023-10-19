Супруга поэта Андрея Дементьева заявила, что её муж был прорусским человеком, болеющим за родину

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Журналистка Анна Пугач рассказала, что её муж, советский и российский поэт Андрей Дементьев, гордился своей страной и переживал за неё.

Фото: Официальный сайт Государственного Кремлёвского Дворца

По словам женщины, Дементьев был по-настоящему народным автором.

"Более прорусского человека, болеющего за судьбу родины, я не знаю", — приводит сайт aif.ru комментарий супруги поэта.

Издательский дом "Аргументы и факты" организовал презентацию проекта "Всё начинается с любви", который был осуществлён в год 95-летия Андрея Дементьева. Сочинённые поэтом песни "Алёнушка", "Лебединая верность", "Отчий дом", "Баллада о матери" и другие до сих исполняются современными артистами.

Помимо этого, Дементьев работал в редакции "АиФ". В своих материалах он привлекал внимание к проблемам в области медицины и образования, а также рассуждал о том, как меняются взаимоотношения между поколениями.

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