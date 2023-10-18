Места для свиданий должны подбираться в зависимости от предпочтений второй половины

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Ресторатор Андрей Третьяков объяснил, как выбрать оптимальное заведение для свидания.

Фото: openverse

Эксперт считает, что главным критерием здесь являются предпочтения партнёра.

Чтобы свидание получилось удачным, к его организации нужно подойти индивидуально, пишет Газета.Ru. Ресторан нужно выбирать, исходя из предпочтений возлюбленной или возлюбленного в еде, напитках, музыки и эстетики.

Еще важно решить, чего именно вы ждёте от вашего свидания.

"Важно понимать, что вы ждете от вечера: совместных приключений или уютных разговоров за бокалом? Для первого выбирайте заведения с громкими треками и выступлениями артистов, для второго — камерные бары с приглушенным светом и живой музыкой", — сказал Третьяков.

Самым лучшим выбором для свидания станут необычные заведения, уверен ресторатор. Он уверен, что совместные эмоции хорошо сближают, а также обеспечат много общих тем для разговора.

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