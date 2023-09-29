Создание атмосферы и разделение счёта: 6 правил успешного первого свидания

2:17 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Первое свидание - это нервное и волнующее событие в жизни каждого. Вы, возможно, задаетесь вопросами, что сказать и как создать хорошее впечатление. Первое свидание может определить будущее ваших отношений, поэтому подготовка и знание этих 6 правил от HerBeauty. co могут помочь избежать неприятных ситуаций.

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Не опаздывайте

Пунктуальность — ключевой момент. Опоздание может вызвать раздражение у вашего партнера и создать негативное первое впечатление. Постарайтесь прийти пораньше, чтобы избежать этой неприятности.

Не говорите о своем бывшем

Рассказывать о своих предыдущих отношениях на первом свидании — плохая идея. Это может показаться вашему партнеру, что вы не готовы двигаться вперед и все еще думаете о прошлом. Сфокусируйтесь на настоящем моменте и на том, чтобы узнать друг друга лучше.

Не проявляйте грубость к персоналу

Ваше поведение по отношению к обслуживающему персоналу также важно. Грубость или пренебрежение к ним могут создать плохое впечатление о вас. Постарайтесь быть вежливыми и уважительными.

Отложите телефон в сторону

Важно показать вашему партнеру, что вы интересуетесь им и готовы провести время в его обществе. Постоянные разговоры по телефону или проверка социальных сетей могут вызвать раздражение и ощущение незаинтересованности у собеседника.

Читайте обстановку

На первом свидании важно быть чутким к настроению и обстановке. Не навязывайте собеседнику свои предпочтения или взгляды. Постарайтесь создать непринужденную и комфортную атмосферу.

Подумайте о разделе счёта

Вопрос оплаты на первом свидании может быть сложным. В современном мире гендерные роли меняются, и разделение счёта может быть хорошим вариантом. Однако учтите, что оплата счёта с вашей стороны также может быть приятным сюрпризом для вашего партнёра.

Помните, что первое свидание — это шанс познакомиться и создать хорошее первое впечатление. Применяйте эти правила, и у вас будет больше шансов на успешное продолжение отношений.

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