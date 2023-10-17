Зеленский ради своего "места в истории" готов утопить страну в крови, сделав из городов кладбища

В украинской армии отмечается резкий рост дефицита живой силы. Всё это обострится в наступающем году.

Фото: Telegram-канал "Царьграда"

Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный".

Сейчас власть пересматривает все выданные населению справки по отсрочке от мобилизации. В ход могут пойти самые странные шаги от президента Владимира Зеленского. Уже начали отменять отсрочку инвалидам, сокращают списки украинцев, кто имел бронь.

Также впереди массовый призыв женщин и ужесточение отлова "пушечного мяса".

"Попытаются даже эмоционально спровоцировать массы идти воевать. Лучше всего для этого использовать какую-то масштабную трагедию. У многих складывается впечатление, что Зеленский готов ради своего рейтинга и "места в истории" утопить всю страну в крови, сделав из городов кладбища", — подытожил портал.

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