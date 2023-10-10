Режиссер "Смешариков" раскрыл тайный смысл мультсериала

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Режиссер и автор наиболее философских эпизодов "Смешариков", Джангир Сулейманов, раскрыл скрытые смыслы мультсериала и рассказал о предстоящих проектах в интервью для 74. RU.

Фото: Wikipedia

Сулейманов вернул в память самый обсуждаемый сюжет среди зрителей, а именно эпизод "Смысл жизни", который вызвал множество обсуждений. В этом эпизоде с персонажем Барашем происходят удивительные трансформации.

"Его обсуждают даже на кафедрах психологии и философии! Я бы охарактеризовал его как философскую зарисовку, не имеющую однозначного ответа. Когда я брался за эту работу, учитывая, что мы играем в постмодернизм, решил сделать его стилистически похожим на фильм Джима Джармуша "Мертвец"", — поделился режиссер.

Он также отметил, что в этом эпизоде есть аллюзия на картину братьев Коэнов "Большой Лебовски". По словам режиссера, финальная сцена эпизода "Смысл жизни", снятая в 2007 году, стала своеобразным предвестником искривленного пространства в фильме Кристофера Нолана "Интерстеллар", который увидел свет только в 2014 году.

Режиссер "Смешариков" также добавил, что новые эпизоды мультсериала будут создаваться в привычном формате 2D, отвечая на многочисленные просьбы поклонников. В этих эпизодах он планирует реализовать те идеи, которые изначально предполагались для стандартного формата мультсериала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.