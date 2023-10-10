Центральный банк России планирует представить обновленные банкноты номиналом в 1000 и 5000 рублей 16 октября. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном 10 октября.
Ожидается, что новые банкноты получат не только обновленный дизайн, но и улучшенные средства защиты. Стоит отметить, что изменения затронут лишь основные купюры, сообщает argumenti. ru.
Напомним, что первой банкнотой, прошедшей редизайн, стала сторублевая купюра, которую также обновили.
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