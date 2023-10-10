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В ГИБДД назвали те автомобили, которые инспекторы не могут останавливать

3:43
Общество

Эксперты обратились к представителю ГИБДД с целью выяснить, какие автомобили имеют право на "иммунитет" и не могут быть остановлены инспекторами ДПС, а также какие привилегии предоставляются определенным транспортным средствам при проверке на дороге.

В ГИБДД назвали те автомобили, которые инспекторы не могут останавливать
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Остановка транспорта является важным моментом, который способствует обеспечению безопасности движения на дорогах. Инспекторы ДПС проводят остановку для проверки документов и состояния автомобиля, что позволяет им убедиться в соблюдении правил дорожного движения и обеспечить безопасность на дорогах. Однако иммунитет от остановки предоставляется определенным категориям транспортных средств в соответствии с пунктом 6.11 Правил дорожного движения и пунктом 11 Административного регламента ГИБДД, сообщает njcar.ru.

Почти в каждом правиле существуют определенные исключения. К специальным транспортным средствам, таким как скорая помощь, пожарные машины и автомобили полиции, применяются особые правила. Наличие синего мигающего маячка на специальном транспорте дает водителю возможность не придерживаться строгих требований к дорожной разметке и дорожным знакам. Если к мигающему световому сигналу добавляется звуковой сигнал, это предоставляет специальному транспорту преимущество на дороге, согласно пункту 3.1 Правил дорожного движения.

Остальные участники дорожного движения обязаны обеспечивать беспрепятственное движение специального транспорта, согласно пункту 3.3 Правил дорожного движения (ПДД), они должны уменьшить скорость или остановиться. Также запрещено обгонять такие транспортные средства, в соответствии с пунктом 3.2 ПДД.

Специальные автомобили, на которых работает сирена и включен мигающий маячок, не подлежат остановке сотрудниками ГИБДД на дороге, за исключением случаев, когда водитель или пассажир такого автомобиля совершили преступление.

Также существуют некоторые категории транспортных средств, которые инспекторы ГИБДД могут остановить, но не могут привлечь водителя к административной ответственности. В первую очередь, это относится к военному транспорту, который характеризуется черными регистрационными знаками и белыми символами на них.

Еще одной категорией, на которую инспекторы ГИБДД не могут оказывать непосредственное воздействие, являются судьи. В случае совершения нарушения законодательства представителем судебной власти, инспектор ГИБДД обязан составить доклад об этом в прокуратуру. То же правило распространяется и на прокуроров: их можно остановить для проверки, но применять к ним меры наказания запрещено.

Помимо судей и прокуроров, в Административном регламенте ГИБДД есть несколько других особых категорий, к которым относятся: лица, зарегистрированные в качестве кандидата на должность Президента Российской Федерации, депутаты и председатели избирательных комиссий.

Важно отметить, что это не означает, что лица из указанных категорий остаются безнаказанными за нарушения Правил дорожного движения. Однако санкции для них могут быть более суровыми. Например, штраф для обычного водителя может быть не таким серьезным, как дисциплинарное взыскание для судьи или прокурора. В результате автомобилист может заплатить штраф и забыть о нем, в то время как влиятельное лицо может потерять свою должность из-за нарушения Правил дорожного движения.

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Что нужно делать, что бы вас не останавливал инспектор ГИБДД?!
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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