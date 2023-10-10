Блогер Артемий Лебедев получил должность директора по дизайну соцсети "Вконтакте"

Дизайнера и блогера Артемия Лебедева назначили главным по дизайну социальной сети "Вконтакте".

Фото: ВК-аккаунт Артемия Лебедева

В компании ВК рассказали, что Лебедев в своей новой должности получил право управлять дизайном продукции российской социальной сети. Он будет принимать решения о дизайне интерфейсов пользователей.

Ранее сообщалось, что Артемий Лебедев извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за всё.