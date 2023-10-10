Дизайнера и блогера Артемия Лебедева назначили главным по дизайну социальной сети "Вконтакте".
В компании ВК рассказали, что Лебедев в своей новой должности получил право управлять дизайном продукции российской социальной сети. Он будет принимать решения о дизайне интерфейсов пользователей.
Ранее сообщалось, что Артемий Лебедев извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за всё.
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