Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Великобритании полиция раздаёт жертвам домашнего насилия спрей с "умной водой"
Минтруд представил идею внедрения обязательного лицензирования для домов-интернатов
Диетолог Павлюк утверждает, что овес занимает лидирующую позицию в списке наиболее полезных круп
Член комитета по обороне Соболев призвал ФСБ разобраться с вернувшимися в РФ айтишниками
Стилист Сергей Зверев признался, что уже давно разочарован Парижем
Узбекистан и Россия планируют увеличить темпы подготовки соглашения о социальных гарантиях для мигрантов
Москва и Ташкент будут продолжать осуществление программ по изучению русского языка в Узбекистане
Правительство распорядилось ввести особый порядок въезда в РФ для граждан Украины
В ОП выразили поддержку инициативе разработки ПДД для доставочных роботов и беспилотных такси

Дизайнер Артемий Лебедев извинился перед Рамзаном Кадыровым

0:44
Общество

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев объяснил, что заставило его просить прощения у Рамзана Кадырова.

Дизайнер Артемий Лебедев извинился перед Рамзаном Кадыровым
Фото: ВК-аккаунт Артемия Лебедева

Лебедев рассказал о своей встрече с главой Чеченской Республики. Блогер и чеченский лидер поговорили несколько минут наедине.

"Я лично попросил прощения и извинился перед Рамзаном за всё, что могло его задеть в моих высказываниях", — цитирует слова дизайнера Газета.ru

Лебедев рассказал, что помощники Кадырова отправляет ему все высказывания, которые могут показаться обидными. 

Ранее Ксения Собчак сообщила, что подготовила свою команду к отъезду из России после 40-минутного разговора с Рамзаном Кадыровым. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
От удара ракетой по кафе в Харьковской области погибли 51 человек

В Харьковской области объявлен трёхдневный траур в память о жертвах удара по кафе. Сообщается о 51 погибшем, в том числе 8-летнем ребёнке.

51 человек погиб от удара ракетой по кафе в Харьковской области
Солдаты ВСУ захотели, чтобы Украина вошла в состав России
Русский солдат перевоспитал украинского: "Слава Украине в составе России"
Исчезнет с карты: на Западе вынесли страшный приговор Украине
Ракета "Буревестник" будет годами летать над миром в ожидании путинского "Огонь!"
Командиры ВС РФ подтверждают начало наступления на Купянск Любовь Степушова Onedio: США засекретили планы атаки ВСУ на ЛДНР и Крым в 2022 году Олег Володин Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов
В Великобритании перечислили негативно влияющие на судьбу Украины мировые тренды
Западу стало не по себе: Россия сообщила о резервных полках
Освобождение территорий или разрешение конфликта? Что выгоднее для РФ
Освобождение территорий или разрешение конфликта? Что выгоднее для РФ
Последние материалы
Минтруд представил идею внедрения обязательного лицензирования для домов-интернатов
Диетолог Павлюк утверждает, что овес занимает лидирующую позицию в списке наиболее полезных круп
Член комитета по обороне Соболев призвал ФСБ разобраться с вернувшимися в РФ айтишниками
Стилист Сергей Зверев признался, что уже давно разочарован Парижем
Узбекистан и Россия планируют увеличить темпы подготовки соглашения о социальных гарантиях для мигрантов
Москва и Ташкент будут продолжать осуществление программ по изучению русского языка в Узбекистане
Правительство распорядилось ввести особый порядок въезда в РФ для граждан Украины
В ОП выразили поддержку инициативе разработки ПДД для доставочных роботов и беспилотных такси
Реставраторы из Москвы успешно восстановили эксклюзивный автобус "Икарус-180"
Специалисты предсказывают увеличение стоимости технического обслуживания автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников