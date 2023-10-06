Дизайнер Артемий Лебедев извинился перед Рамзаном Кадыровым

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев объяснил, что заставило его просить прощения у Рамзана Кадырова.

Фото: ВК-аккаунт Артемия Лебедева

Лебедев рассказал о своей встрече с главой Чеченской Республики. Блогер и чеченский лидер поговорили несколько минут наедине.

"Я лично попросил прощения и извинился перед Рамзаном за всё, что могло его задеть в моих высказываниях", — цитирует слова дизайнера Газета.ru

Лебедев рассказал, что помощники Кадырова отправляет ему все высказывания, которые могут показаться обидными.

Ранее Ксения Собчак сообщила, что подготовила свою команду к отъезду из России после 40-минутного разговора с Рамзаном Кадыровым.

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