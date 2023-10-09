Нутрициолог Коробейникова назвала причину ожирения подростков

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

С 2009 года количество людей с избыточным весом в России возросло на 36%, в настоящее время страдают от этой проблемы 3,5 миллиона россиян. Также за последние два десятилетия уровень ожирения среди подростков в Российской Федерации увеличился в шесть раз.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт по питанию и автор курса по похудению "Легко с Жанной" Жанна Коробейникова считает, что в большинстве случаев корень проблемы кроется в социальных сетях. В разговоре с "Радио 1" она поделилась мнением, что молодежь подражает известным блогерам, которые, несмотря на потребление несбалансированной пищи, поддерживают "идеальную фигуру".

"Лидеры мнений в социальных сетях с идеальными фигурами и отфильтрованными, сияющими лицами часто изображаются на фотографиях, где употребляют в пищу все, что угодно. Например, они едят вредную пищу ради рекламы. Это особенно влияет на подростков, неуверенных в себе и своем теле. Они идут по стопам этих лидеров мнений, пытаясь пройти через экстремальный опыт в питании: одни переедают то, что видят у звезд, другие отказываются от еды, чтобы достичь той же идеальной формы, а третьи утешают свою неуверенность в пище чем угодно — фастфудом, сахаром, газировкой", — отметила собеседница.

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