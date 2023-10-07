Западных журналистов просят не фокусироваться на провале наступления Киева

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Киев и Запад на фоне провала "контрнаступа" армии Украины призывают СМИ не сосредотачиваться на текущем развитии военной ситуации.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Как пишет Washington Post, ВСУ проигрывают в "пиар-войне", и западные официальные лица "необычайно обеспокоены" оценкой и освещением конфликта.

Жестокие бои и огромные потери контрнаступления не принесли результатов. Также есть опасения по прекращению международной поддержки Украины.

Общественность необходимо разубедить в том, что контрнаступ ВСУ проходит слишком медленно, отмечает издание. На последнем брифинге чиновник НАТО пожаловался на журналистов и аналитиков, не понимающих, "с чем приходится сталкиваться Киеву".

В последние недели военные ВСУ ввели ещё более жесткие ограничения на доступ СМИ к линии фронта.

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