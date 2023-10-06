Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минобороны РФ сообщило, что вертолёт Ка-29 уничтожил катер ВСУ, следовавший в направлении Крыма
Во Владивостоке полицейские задержали 8-летнего ребёнка за поджог военкомата
Американский профессор Сакс заявил, что ненависть к России ослепляет Запад
Мощный ливень накрыл Южно-Сахалинск: улицы затопило
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения об ухудшении здоровья телеведущего
У ведущего Николая Дроздова диагностировали рак
Экономист считает, что закупаться продуктами из-за инфляции не нужно
В Киеве требуют создать свою "линию Суровикина"
Один человек погиб в ДТП с грузовиком и легковушкой в Москве

American Conservative: "США допустили ошибки, но Путин всё равно "виноват в преступной войне"

1:53
Мир

К конфликту с РФ привели шесть ошибок США, но Владимир Путин несёт ответственность за начало спецоперации на Украине.

American Conservative: "США допустили ошибки, но Путин всё равно "виноват в преступной войне"
Фото: Openverse

Об этом заявил экс-помощник Рональда Рейгана, старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу в статье для издания American Conservative.

По его мнению, в конфликте на Украине США делают всё возможное, чтобы "убивать русских солдат и уничтожать русскую технику", и это является для Белого дома наиболее опасной международной ситуацией.

"Нигде больше США и их союзники по НАТО не приблизились так близко к конфликту с ядерной державой", — отметил аналитик.

Допущенные США ошибки "безответственно способствовали созданию обстоятельств, породивших конфликт".

Тут можно отметить решимость США доминировать в Европе расширением НАТО до границ РФ, несмотря на многочисленные заверения, данные Кремлю, и неоднократные предупреждения со стороны России о недопустимости этих действий, а нападение НАТО на Сербию оказало крайне негативное влияние на общественное мнение в России.

Третьей ошибкой США стало "циничное отношение к Минску-2", как способу выиграть время, а не достичь мира. Четвёртая ошибка — недостаточная реакция на "угрозы" Путина по поводу расширения военного сотрудничества между Киевом и НАТО.

Последние два просчёта Вашингтона — срыв российско-украинских переговоров весной 2022 года и раздувание военных амбиций Киева в борьбе "до последнего украинца".

Правда, Бэндоу отметил "ничто из этого не умаляет ответственности Москвы за войну". Но также Вашингтон и европравительства "не только разделяют ответственность за этот конфликт, но и используют украинскую кровь для достижения собственных целей".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Русский солдат перевоспитал украинского: "Слава Украине в составе России"

"Слава Украине в составе России", - теперь украинские пленные солдаты так на самом деле думают. Действительно, другого выхода у Украины нет.

Солдаты ВСУ захотели, чтобы Украина вошла в состав России
51 человек погиб от удара ракетой по кафе в Харьковской области
От удара ракетой по кафе в Харьковской области погибли 51 человек
Исчезнет с карты: на Западе вынесли страшный приговор Украине
В Великобритании перечислили негативно влияющие на судьбу Украины мировые тренды
Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов Державин уличил губернатора Лопухина в коррупции Сергей Лебедев ВСУ не делают выводов из диверсионной работы в Крыму Любовь Степушова
Освобождение территорий или разрешение конфликта? Что выгоднее для РФ
Западу стало не по себе: Россия сообщила о резервных полках
Метод Короля: эффективно для улучшения памяти
Метод Короля: эффективно для улучшения памяти
Последние материалы
American Conservative: "США допустили ошибки, но Путин всё равно "виноват в преступной войне"
Грядущий кризис климата Северного полушария сильно встревожил западных учёных
Самое волшебное уравнение в физике сформулировал Поль Дирак
Американский профессор Сакс заявил, что ненависть к России ослепляет Запад
Мощный ливень накрыл Южно-Сахалинск: улицы затопило
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения об ухудшении здоровья телеведущего
У ведущего Николая Дроздова диагностировали рак
Экономист считает, что закупаться продуктами из-за инфляции не нужно
В Киеве требуют создать свою "линию Суровикина"
Один человек погиб в ДТП с грузовиком и легковушкой в Москве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников