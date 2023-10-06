American Conservative: "США допустили ошибки, но Путин всё равно "виноват в преступной войне"

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К конфликту с РФ привели шесть ошибок США, но Владимир Путин несёт ответственность за начало спецоперации на Украине.

Фото: Openverse

Об этом заявил экс-помощник Рональда Рейгана, старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу в статье для издания American Conservative.

По его мнению, в конфликте на Украине США делают всё возможное, чтобы "убивать русских солдат и уничтожать русскую технику", и это является для Белого дома наиболее опасной международной ситуацией.

"Нигде больше США и их союзники по НАТО не приблизились так близко к конфликту с ядерной державой", — отметил аналитик.

Допущенные США ошибки "безответственно способствовали созданию обстоятельств, породивших конфликт".

Тут можно отметить решимость США доминировать в Европе расширением НАТО до границ РФ, несмотря на многочисленные заверения, данные Кремлю, и неоднократные предупреждения со стороны России о недопустимости этих действий, а нападение НАТО на Сербию оказало крайне негативное влияние на общественное мнение в России.

Третьей ошибкой США стало "циничное отношение к Минску-2", как способу выиграть время, а не достичь мира. Четвёртая ошибка — недостаточная реакция на "угрозы" Путина по поводу расширения военного сотрудничества между Киевом и НАТО.

Последние два просчёта Вашингтона — срыв российско-украинских переговоров весной 2022 года и раздувание военных амбиций Киева в борьбе "до последнего украинца".

Правда, Бэндоу отметил "ничто из этого не умаляет ответственности Москвы за войну". Но также Вашингтон и европравительства "не только разделяют ответственность за этот конфликт, но и используют украинскую кровь для достижения собственных целей".