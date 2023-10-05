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Нейросети до сих пор отказываются говорить о Шебекино в Белгородской области

1:14
Общество

Нейросети до сих пор не желают упоминать о Шебекино в Белгородской области. Министр цифрового развития Белгородской области, Сергей Четвериков, объявил, что жители Белгорода высказали жалобы на голосового помощника, который неправильно определял город Шебекино. Он заявил, что эту проблему устранили. Однако один из проектов по GPT по-прежнему отказывается упоминать о данном городе.

Нейросети до сих пор отказываются говорить о Шебекино в Белгородской области
Фото: Mike MacKenzie www.flickr. com/photos/mikemacmarketing/30212411048/

Накануне жители Белгорода обнаружили, что один из проектов по GPT отказывается отвечать на вопросы о Шебекино, в то время как другие населенные пункты Белгородской области успешно распознаются в чате. Сергей Четвериков, утверждает, что проблема была устранена.

Многие высказывали недовольство тем, что голосовой помощник "Яндекса" неправильно распознавал город Шебекино. Теперь, по их заверениям, все исправлено — приглашаем проверить сами. Главный цифровой чиновник Белгорода, Сергей Четвериков, утверждает, что ситуация решена.

Интересно, что если написать "Щебекино", то в чате отвечают, что это город в Белгородской области, сообщает bel.ru.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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