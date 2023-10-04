Мария Шукшина поделилась двумя видео — о гламурной жизни и о жизни людей из сельской глубинки.
Заслуженная артистка России опубликовала кадры с вечеринки финалисток конкурса "Мисс Россия". На ней современные красотки зажигают под хит Инстасамки "Эту сумку мне муж купил".
"Деградация ценностей по Инстасамке!" — гласит подпись к видео.
После этого следует рассказ девочки Тани Михеевой, которая еле выживает с мамой в деревне Псковской области. По словам школьницы, они с момой продают ягоды, чтобы пережить зиму.
Автор публикации отмечает, что видео про Таню было снято 5 лет назад, однако ситуация не сильно изменилась в русской деревне.
Ранее Мария Шукшина поделилась публикацией об оказании помощи России со стороны США в 90-е годы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сирены оповещения с объявлением "Внимание всем!" завоют для проверки над всей РФ 4 октября, а 3 октября начаты национальные учения "на случай ядерной войны".