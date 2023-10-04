Шукшина опубликовала пост о гламуре и нищете в России: Деградация ценностей по Инстасамке

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Мария Шукшина поделилась двумя видео — о гламурной жизни и о жизни людей из сельской глубинки.

Фото: ВК-аккаунт Марии Шукшиной

Заслуженная артистка России опубликовала кадры с вечеринки финалисток конкурса "Мисс Россия". На ней современные красотки зажигают под хит Инстасамки "Эту сумку мне муж купил".

"Деградация ценностей по Инстасамке!" — гласит подпись к видео.

После этого следует рассказ девочки Тани Михеевой, которая еле выживает с мамой в деревне Псковской области. По словам школьницы, они с момой продают ягоды, чтобы пережить зиму.

Автор публикации отмечает, что видео про Таню было снято 5 лет назад, однако ситуация не сильно изменилась в русской деревне.

Ранее Мария Шукшина поделилась публикацией об оказании помощи России со стороны США в 90-е годы.

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