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Шукшина опубликовала пост об оказанной США помощи России в 90-е годы

0:54
Общество

Мария Шукшина разместила пост, в котором объясняются мотивы Билла Клинтона, принявшего решение помогать России в 90-е годы.

Шукшина опубликовала пост об оказанной США помощи России в 90-е годы
Фото: ВК-аккаунт Марии Шукшиной

Заслуженная артистка России поделилась публикацией, в которой осмысливаются непростые события конца ХХ века в нашей стране.

"Ельцин без расстрела Парламента не смог бы провести залоговые аукционы и грабительскую приватизацию!" — гласить текст поста.

Автор публкации утверждает, ссылаясь на мемуары Билла Клинтона, что президент США решил оказать России помощь из опасения, что к власти придут "коммуно-фашисты".

"1 октября сенат и конгресс подписали программу помощи России", — объяснется в посте.

Ранее Мария Шукшина раскритиковала российское детское патриотическое "Движение Первых", увидев в нём признаки фашизма.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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