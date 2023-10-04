Шукшина опубликовала пост об оказанной США помощи России в 90-е годы

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Мария Шукшина разместила пост, в котором объясняются мотивы Билла Клинтона, принявшего решение помогать России в 90-е годы.

Фото: ВК-аккаунт Марии Шукшиной

Заслуженная артистка России поделилась публикацией, в которой осмысливаются непростые события конца ХХ века в нашей стране.

"Ельцин без расстрела Парламента не смог бы провести залоговые аукционы и грабительскую приватизацию!" — гласить текст поста.

Автор публкации утверждает, ссылаясь на мемуары Билла Клинтона, что президент США решил оказать России помощь из опасения, что к власти придут "коммуно-фашисты".

"1 октября сенат и конгресс подписали программу помощи России", — объяснется в посте.

Ранее Мария Шукшина раскритиковала российское детское патриотическое "Движение Первых", увидев в нём признаки фашизма.

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