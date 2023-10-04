Мэр Новосибирска не одобрил идею Симоньян взорвать ядерную бомбу в Сибири

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, почему в предложении Маргариты Симоньян взорвать ядерную бомбу в Сибири "нет ничего хорошего".

Фото: openverse.org

Локоть прокомментировал заявление главреда RT о том, что термоядерный взрыв в России способен отбросить нашу страну в 1993 год, где дети будут свободны от зависимости от гаджетов.

Симоньян уверена, что ядерной зимы после взрыва не наступит, а последствия взрыва будут некатастрофичными.

С этими заявлениями не согласился мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который является физиком по образованию. Он убеждён, что последствия термоядерного взрыва растянутся на тысячалетия.

"Потому что образуются неустойчивые элементы, период полураспада которых исчисляется сотнями лет, а некоторые — и тысячей лет", - цитирует слова новосибирского мэра Telegram-канал "Подъём".

Он призвал ответсвенно относиться к угрозе выделения термоядерной энергии.

Ранее депутат Госдумы Мария Прусакова призвала Симоньян извиниться за слова о ядерном взрыве в Сибири.

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