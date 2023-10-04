Депутат Госдумы Мария Прусакова рассказала, что заявления Маргариты Симоньян о взрыве термоядерной бомбы в Сибири возмутили сибиряков.
Прусакова отметила, что жителям Сибири не понравилось то, что Симоньян увидела положительный эффект от ядерного взрыва в том, что её дети откажутся от гаджетов, так как Россия после катастрофы вернётся к проводным технологиям.
"Вы в принципе рассматриваете возможность взрыва термоядерной бомбы над Сибирью, мы — сибиряки, восприняли как глубокое оскорбление", — сказала дупутат Госдумы.
Она напомнила главреду RT, что сибиряки внесли огромную лепту в победу над фашизмом.
Депутат ГД потребовала извинений у Симоньян, отметив, что жители Сибири и так страдают от испытаний на Семипалатинском полигоне.
Прусакова призвала оставить подобные разговоры для кухни.
Ранее Симоньян припомнила премьер-министру Армении Николу Пашиняну грех Иуды.
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