Симоньян прокомментировала прекращение статуса Нагорного Карабаха как непризнанной республики

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Российская журналистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала прекращение статуса Нагорного Карабаха как непризнанной республики, предположив, что премьер-министр Армении Никол Пашинян мог бы символически выразить свои действия.

Фото: wikimedia.org

"Премьер-министр Пашинян, по сути, передал Карабах Азербайджану в качестве подарка. Но подарки, как мы знаем, приходят без каких-либо условий. Жаль, что в Армении нет осин, но, возможно, подойдет абрикосовое дерево" — этим заявлением она поделилась в своем Telegram-канале.

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