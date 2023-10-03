С 15 октября стоимость проезда на общественном транспорте Москвы увеличится

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

С 15 октября в Москве произойдет повышение тарифов на проезд в городском транспорте. Об этом информирует Telegram-канал Департамента транспорта Москвы. В сообщении говорится, что изменения были внесены в связи с ежегодной инфляцией, ростом цен на топливо и электроэнергию, но при этом остались в пределах доступности для пассажиров.

Фото: Openverse

Согласно новым тарифам, стоимость самого дорогого билета "Единый" увеличится на 3 рубля и составит 65 рублей за поездку.

Разовый проезд на общественном транспорте с использованием карты "Тройка" по тарифу "Единый" теперь будет стоить 54 рубля (вместо текущих 50 рублей), а для тарифа "90 минут" — 81 рубль (вместо текущих 75 рублей). Тариф "Метро + МЦД" увеличится до 71 рубля (вместо текущих 65 рублей), сообщает Banki.ru.

Поднимутся также цены на различные пакеты и комплексные проездные документы, которые позволяют экономить на транспортных расходах. Однако некоторые предложения останутся по прежним ценам, включая годовой безлимитный проезд по карте "Тройка" для зон "Центральная" и "Пригород", а также годовой единый билет на автобус и трамвай.

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С 1 октября повысится стоимость проезда на транспорте