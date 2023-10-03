Forbes: Владивосток вошёл в топ-10 лучших городов для бизнеса в России

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Владивосток вошел в рейтинг перспективных городов для бизнеса в России, несмотря на свою удаленность от центра, заняв при этом шестое почетное место, сообщает Forbes. Аналитики отметили несколько факторов, делающих Дальневосточную столицу привлекательной для бизнеса, в частности, остров Русский.

Фото: Openverse

Эксперты подчеркнули, что до 2032 года планируется вложить 363,9 миллиарда рублей в жилье и инфраструктуру на острове Русский. Кроме того, отметили, что с 2015 года в Приморском крае действует режим порто-франко с особым таможенным, административным и налоговым регулированием.

"Forbes" отмечает, что в течение первых пяти лет резиденты не обязаны уплачивать налоги на прибыль и имущество, а страховые взносы снижены с 30% до 7,6% в первые 10 лет. В настоящее время территория Свободного порта Владивостока включает 22 муниципалитета, включая самый северный порт — Певек в Чукотке.

Среди известных предпринимателей города Forbes выделил Дмитрия Алексеева, владельца и основателя сети электроники DNS, сообщает prmira.ru.

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