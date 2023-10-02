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Украинцы негодуют от публикации Илона Маска в соцсети

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Общество

В комментариях социальных сетей сейчас наблюдается самая настоящая война против бизнесмена Илона Маска.

Украинцы негодуют от публикации Илона Маска в соцсети
Фото: Твиттер Илона Маска

В соцсети против него сплошные массовые оскорбления и обвинения в сговоре с Москвой.

Напомним, американский предприниматель выложил пост, где тролит выпрашивающего деньги для Украины президента Владимира Зеленского.

"Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиард долларов помощи", — подписал Маск фото Зеленского.

Всё это быстро разлетелось по украинским СМИ, которые стали обвинять Маска за его поступок. Верховная Рада даже выпустила переделанный пост Илона, на котором подписано: "Когда прошло уже 5 минут, а ты не распространил российскую пропаганду".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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