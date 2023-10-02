В комментариях социальных сетей сейчас наблюдается самая настоящая война против бизнесмена Илона Маска.
В соцсети против него сплошные массовые оскорбления и обвинения в сговоре с Москвой.
Напомним, американский предприниматель выложил пост, где тролит выпрашивающего деньги для Украины президента Владимира Зеленского.
"Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиард долларов помощи", — подписал Маск фото Зеленского.
Всё это быстро разлетелось по украинским СМИ, которые стали обвинять Маска за его поступок. Верховная Рада даже выпустила переделанный пост Илона, на котором подписано: "Когда прошло уже 5 минут, а ты не распространил российскую пропаганду".
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".