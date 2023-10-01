Ищенко: враг становится всё менее адекватным и всё более мстительным

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Киев скоро может закрыть границы, и те, кто имеет возможность покинуть страну, должны поторопиться.

Фото: apral.ru

А вообще Украина уже навязала Европе и вообще Западу оголтелую русофобию. Тут, во-первых, усиление репрессий по отношению к русскоговорящим, и так далее, и тому подобное, считает политолог Ростислав Ищенко.

И это будет усугубляться — на Украине сейчас в тюрьмах сидят много невиновных. Но с каждым следующим днём и с приближением поражения киевская власть становится всё менее адекватной и всё более мстительной, отметил эксперт.

"Они практически запретили выезд уже всему мужскому населению поголовно, если не считать детей, которые могут ехать только в сопровождении. Некоторые вообще нелегально бегут с Украины, просто потому, что жизнь дороже. Если удрать с Украины, то хуже уже не будет. Хуже всего будет оставаться там. Но, опять-таки, не все могут убежать с Украины, у людей свои семьи, проблемы, свои особенности, далеко не все могут сейчас убежать", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал Ищенко.

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