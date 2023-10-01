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Арестович*: Россия и Украина, объединившись, будут править миром

1:06
Общество

Экс-внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* сообщил, что такие государства, как Российская Федерация и Украина, в случае объединения были бы ключевым игроком в мировой геополитике.

Арестович*: Россия и Украина, объединившись, будут править миром
Фото: dan-news. info

Эти страны способны были бы оказывать серьёзнейшее влияние на мировое сообщество, в беседе с журналистами заявил пропагадист.

По его словам, перед современной РФ сейчас стоит ряд задач: во-первых, частичное восстановление границ Советского Союза, ослабление Запада, особенно его наднациональных структур, таких, как НАТО или Евросоюз.

"Каждой отдельной страны Россия бесконечно сильнее. Она слабее только блоков… Представляете, что будет, если Россия и Украина объединятся? Все страны Европы "просядут" перед этим медведем, вставшим на дыбы", — прогнозирует Арестович*.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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