Shot: Александра Пахмутова впала в сильную депрессию после смерти Добронравова

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Композитор Александра Пахмутова впала в сильную депрессию после смерти мужа Николая Добронравова. Об этом пишет Shot в пятницу, 29 сентября, со ссылкой на источники в её близком окружении.

Фото: "Пахмутова 2014 год" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

По их словам, 93-летняя легенда советской музыки плачет каждый день. За состоянием пианистки следят врачи, так как переживания могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

После смерти мужа Пахмутова до сих пор переживает и говорит, что больше "никому не нужна". С ней рядом постоянно сейчас находятся две сиделки и помощник, навещает подруга, сообщает Telegram-канал.

Поднимают настроение Александре Николаевне только воспоминания о муже — она каждый день слушает их совместные песни, смотрит фотографии и рассказывает, как сильно любила Николая Николаевича. Справиться с депрессией ей помогают близкие, однако пока это удаётся плохо, заключает издание.

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