В состоянии потерявшей супруга Пахмутовой произошли изменения

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Близкие к композитору Александре Пахмутовой рассказали, что в её состоянии произошли изменения. Об этом пишет "МК".

Фото: "Пахмутова 2014 год" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

По их словам, первые дни после смерти супруга, поэта Николая Добронравова, были тяжёлыми для Александры Николаевны. Но сейчас ей уже стало полегче.

Композитор находится дома не одна, за ней присматривают несколько сиделок, которые помогают в решении бытовых вопросов.

Пахмутова всегда вела закрытый образ жизни, с ней и сейчас рядом ограниченный круг людей, добавили собеседники издания.

В окружении Александры Николаевны напомнили, что сегодня, 24 сентября, исполняется 9 ней со дня смерти Добронравова. И вдова обязательно поедет на кладбище.

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