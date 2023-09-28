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Эгоизм и разговоры о бывших: шесть сигналов в отношениях, которые предсказывают возможный разрыв

2:18
Общество » Семья

Создание и поддержание романтических отношений может быть сложным и требовать множества усилий. Иногда, в процессе близкого общения с партнером, мы можем упустить важные звоночки, которые могут привести к разрыву отношений в будущем. HerBeauty.co выявил 6 часто игнорируемых сигналов в отношениях, которые могут привести к потенциальным проблемам.

Эгоизм и разговоры о бывших: шесть сигналов в отношениях, которые предсказывают возможный разрыв
Фото: https://firstthings.org/7-tips-for-couples-who-work-together/

Постоянное обсуждение бывших отношений

Небольшое обсуждение прошлых отношений может быть полезным, чтобы узнать опыт вашего партнера. Однако если ваш партнер постоянно возвращается к разговорам о бывших, это может свидетельствовать о незавершенных чувствах.

Неумение разрешать конфликты

Общение и разрешение конфликтов являются важной частью здоровых отношений. Если ваш партнер избегает разговоров о проблемах или не готов работать вместе над их решением, это может привести к неразрешенным конфликтам в будущем.

Эгоизм

Здоровые отношения строятся на взаимопонимании и уважении. Если ваш партнер сосредотачивается только на своих собственных потребностях, не проявляя интерес к вашим, это может привести к дисбалансу в отношениях.

Постоянный негатив

В каждых отношениях возникают трудности, и важно уметь решать их вместе. Постоянные жалобы и негативное отношение к жизни могут создать дисбаланс в ваших отношениях и вызвать эмоциональное истощение.

Зависимость от телефона

Сегодня мы все зависимы от технологий, но если ваш партнер постоянно проводит время в телефоне и не уделяет вам внимания, это может стать проблемой. Это может создать дистанцию в отношениях.

Ложь по мелочам

Доверие является фундаментом здоровых отношений, и постоянная ложь, даже в мелочах, может подорвать его. Если ваш партнер врёт по пустякам, это может вызвать сомнения в его честности и искренности в более важных вопросах.

Запомните, что здоровые отношения базируются на уважении, взаимности и открытой коммуникации. Если вы замечаете эти сигналы, важно их обсудить с партнером и решить, как двигаться дальше.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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