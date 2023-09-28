Российский тревел-блогер рассказал о главных плюсах жены-узбечки

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Блогер-путешественник из России после поездки в Узбекистан озвучил главные плюсы жён-узбечек.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

"Исследование" он выложил в своем блоге на "Дзене".

По его словам, кроме спокойного характера, каждая узбекская женщина умеет готовить. Такие супруги очень верные и скромно одеваются.

"Ну, тут всё понятно — женщины часто ждут своих мужей по нескольку лет, пока те уезжают в Россию на заработки. Видеться не получается, так что мужики просто высылают домой деньги", — поясняет автор.

Блогеру также рассказали, что узбечки умеют прощать. Здесь гражданин РФ предположил, что иного выбора у узбекских женщин нет, так как часто в семье бывает и по пять детей, и сама женщина прокормить столько ребятишек не может. Поэтому приходится терпеть выкрутасы своего супруга, подытожил путешественник.

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