Чулпан Хаматова ещё до начала спецоперации вела себя странно

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Предательство не случается на пустом месте. Для людей поступок человека может быть внезапным – но путь к измене он сам обязательно прошёл.

Фото: Личный аккаунт Чулпан Хаматовой в Instagram

У этого пути есть всегда внешние проявления не всегда заметные для окружающих.

Бегство Чулпан Хаматовой после начала спецоперации и её критика в адрес родной страны лишь для широкого зрителя стали снегом на голову. То, что она "по-своему" оценивает Родину и свой народ, было заметно уже по заигрываниям с либералами- оппозиционерами, которыми Чулпан "баловалась" в последние годы.

Марат Башаров лишь подтвердил факт, что её предательство стало итогом "богатой внутренней жизни" артистки. Он рассказал, что задолго до специальной операции Хаматова всячески уклонялась даже от просто патриотических мероприятий.

Видно, любой признак принадлежности к России являлся для отечественных либералов "чёрной меткой". Вот и старались они держаться подальше от своего же народа. Иначе "прогрессивная общественность", ориентированная на Запад, не поймёт, осудит, обвинит в "работе на власть".

И первые звонки звучат задолго до предательства, пишет "Царьград".

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