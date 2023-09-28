Мария Шукшина ответила на вопрос об избиении сыном Рамзана Кадырова заключённого Никиты Журавеля, обвиняемого в сжигании Корана.
Шукшина опубликовала письмо подписчицы, в котором содержится просьба прокомментировать ситуацию с наследником главы Чеченской Республики.
"Могу сказать только одно. Не мне судить, но точно знаю:
гордыня — тяжкий грех… у православных", — поделилась своим мнением заслуженная артистка России.
Ранее Ксения Собчак рассказала о 40-минутном разговоре с Рамзаном Кадыровым.
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Участником "флешмоба" стал и сотрудник МИА "Россия сегодня", политолог Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.