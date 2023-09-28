Шукшина прокомментировала избиение сыном Кадырова сжигателя Корана в Чечне

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Мария Шукшина ответила на вопрос об избиении сыном Рамзана Кадырова заключённого Никиты Журавеля, обвиняемого в сжигании Корана.

Фото: ВК-аккаунт Марии Шукшиной

Шукшина опубликовала письмо подписчицы, в котором содержится просьба прокомментировать ситуацию с наследником главы Чеченской Республики.

"Могу сказать только одно. Не мне судить, но точно знаю:

гордыня — тяжкий грех… у православных", — поделилась своим мнением заслуженная артистка России.

Ранее Ксения Собчак рассказала о 40-минутном разговоре с Рамзаном Кадыровым.

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