Глава СПЧ Фадеев прокомментировал видео с избиением сыном Кадырова сжигателя Корана

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев прокомментировал в беседе с "Базой" ролик, опубликованный в телеграм канале Рамзана Кадырова. На нём сын главы Чечни — Адам — избивает обвиняемого в поджоге Корана Никиту Журавеля.

Фото: wikimedia.org

Правозащитник сообщил, что ему пересказали видео.

По мнению Фадеева, это серьёзная провокация, что недопустимо в многоконфессиональной России. И это преступление должно караться законом.

"Второе — есть правила содержания под стражей обвиняемых и подозревамых. Эти правила должны соблюдаться", — добавил собеседник издания.

Он также предположил, что суд вынесет справедливое решение в отношении обвиняемого в сжигании Корана.

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