Инфекционист Анна Красовская рассказала, как правильно собирать и готовить грибы

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Инфекционист Анна Красовская рассказала об основных мерах безопасности для любителей грибной охоты. Она подчеркнула, что необходимо быть осторожным при сборе лесных даров, так как существует много видов, которые очень похожи друг на друга. Поэтому главное правило — не собирать грибы, если вы не уверены в их идентификации, чтобы избежать возможных отравлений, отметила специалист беседе с изданием "Ключъ".

Фото: openverse

Также очень важно понимать правильные способы обработки различных видов грибов. Они могут отличаться как по текстуре, так и по вкусу. Некоторые становятся более нежными и сочными после отваривания, в то время как другие сохраняют свою плотную структуру при жарке.

Также необходимо учитывать сезонность грибов. Некоторые виды появляются только в определённый период, и собирать их в другое время может быть опасно.

Правильное хранение также играет важную роль. Свежие грибы лучше всего использовать в течение нескольких дней после сбора или покупки. Однако их можно заморозить или сушить для более долгого хранения.

Соблюдение мер безопасности при сборе и приготовлении грибов позволит избежать неприятных последствий и насладиться безопасными и вкусными лесными дарами.

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