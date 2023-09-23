Россия готова к переговорам по Украине, однако никаких предложений по прекращению огня в специальной военной операции рассматривать не будет.
Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава МИД РФ выступил на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, высказав конкретную и единственно верную позицию, отмечает телеканал "Царьград".
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что "Украина не может позволить сегодня себе выборы".
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