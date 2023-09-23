Лавров: РФ готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будет

0:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Россия готова к переговорам по Украине, однако никаких предложений по прекращению огня в специальной военной операции рассматривать не будет.

Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ выступил на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, высказав конкретную и единственно верную позицию, отмечает телеканал "Царьград".

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что "Украина не может позволить сегодня себе выборы".

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