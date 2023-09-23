Мэр Владивостока поблагодарил школьников, которые защитили девочку

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Мэр Владивостока Константин Шестаков выразил благодарность школьникам, которые спасли маленькую девочку от нападения преступника. Подростки смогли сохранить спокойствие и действовали оперативно, что позволило сохранить жизнь ребенка.

Фото: Openverse

"Такой поступок не должен остаться незамеченным. Выражаю огромную благодарность за проявленный героизм и смелость в спасении ребенка. Особенно хочу отметить тех ребят, которые проявили отвагу, сумели молниеносно сориентироваться в критической ситуации — на это способен не каждый взрослый. Не прошли мимо, не бросили человека в беде!", — подчеркнул мэр.

За своё добросердечное и смелое поведение шестиклассники были награждены. Именно они первыми заметили, что девочка оказалась в беде и тут же обратились за помощью к взрослым, сообщает vostokmedia.com. Кроме того, учительская команда тоже сыграла немаловажную роль в предотвращении преступления, моментально среагировав на призыв о помощи. Они задержали педофила и удерживали его до приезда полиции.

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