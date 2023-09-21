Отец российского военнослужащего ушёл воевать в зону СВО вместо раненого сына

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Отец одного из российских военнослужащих уехал на передовую, узнав, что его сын был ранен на Донецком направлении. Об этом случае корреспонденту РИА Новости рассказал сам главный участник этой истории, боец, носящий позывной "Морячок".

Фото: Официальный сайт Минобороны России

"Это [ранение] случилось после Мариуполя, мы перешли на другое направление, где я получил пулевое ранение в шею, отправился в госпиталь, поехал лечиться, позвонил матери и узнал, что отец здесь. Он сказал: "Сын не может воевать, значит, пойду я", — рассказал военнослужащий.

Боец добавил, что после восстановления от ранения он вернулся обратно на фронт, где теперь и воюет вместе со своим отцом.

Военнослужащий отметил, что его родитель был участником второй чеченской кампании, после которой ушёл в отставку. Однако после того, как узнал о ранении своего сына, направился служить сюда же по контракту. Боец уточнил, что его отец служит сейчас в группе разведки, в то время как он сам собирается стать старшим офицером батареи.

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