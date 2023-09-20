Юлиан предупредил об опасности для Пахмутовой на похоронах Добронравова

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Для композитора Александры Пахмутовой, которая собирается присутствовать на похоронах своего супруга Николая Добронравова на Новодевичьем кладбище в Москве, это может быть достаточно опасным. Такое мнение высказал друг звёздной четы, певец Юлиан в беседе с "МК".

Фото: Скриншот с видео, YouTube

Он отметил, что состояние у Александры Николаевны тяжёлое, для неё уход мужа — страшный удар. А участие в траурных мероприятиях также чревато определёнными рисками.

"Сейчас ходит новый штамм "ковида", который, как говорят, заразнее, чем предыдущий. Я переживаю за Александру Николаевну: у неё сегодня будет тяжёлый день, сотни людей придут проститься с Николаем Николаевичем. Все будут подходить к ней, обнимать, целовать. А это очень опасно для её здоровья, потому что она уже переболела "ковидом", — пояснил артист.

Ранее Юлина рассказал, что Пахмутова столкнулась с невозможностью выйти на улицу после смерти Добронравова.

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